Variant omicron: quand faut-il se mettre en quarantaine? (infographie)

Il n’y a, depuis début janvier, plus de quarantaine obligatoire pour les personnes vaccinées contre le coronavirus, après un contact à haut risque avec une personne testée positive. Les tests PCR pour les contacts à haut risque asymptomatiques sont également abandonnés, que la personne soit vaccinée ou non. La durée d’isolement pour les personnes positives a aussi été revue. « Le Soir » fait le point, en infographie, sur ces nouvelles règles.

Contact à haut risque

Il ne suffit pas d’avoir croisé une personne positive pour être considéré comme « contact à haut risque ». Ce contact doit avoir duré au moins 15 minutes, à une distance de moins de 1,5 mètre, sans utilisation correcte d’un masque buccal chez l’un des deux participants. Deux personnes qui vivent sous le même toit ou qui partagent un repas au restaurant sont par exemple considérées comme contacts à haut risque et doivent dès lors respecter les règles définies ci-contre. Pour les autres contacts, moins étroits, seule une vigilance accrue s’impose durant dix jours.

Quarantaine

Durant leur quarantaine (dont la durée varie selon le statut vaccinal), les contacts à haut risque sont invités à respecter les règles suivantes : toujours porter un masque naso-buccal, ne pas accueillir de personne extérieure à son domicile, ne rendre visite à personne, aérer son habitation et veiller à partager le moins de choses possibles avec les personnes vivant sous le même toit. Seuls les déplacements à la pharmacie, chez le médecin et au supermarché sont autorisés.

Isolement

Pour les personnes testées positives, on parle de période d’isolement et pas de quarantaine. La différence, c’est qu’une personne à l’isolement n’a plus le droit du tout de sortir de chez elle. Seule une respiration dans le jardin ou sur la terrasse (quand on a la chance d’en disposer) est autorisée.

Et les enfants ?

Comme dans la population générale, les mesures pour les enfants de plus de 12 ans dépendent de leur statut vaccinal et du fait qu'ils aient ou non été récemment infectés par le covid.

Les enfants de moins de 12 ans qui sont des contacts à haut risque après une exposition au sein du foyer, suivent les règles des contacts à haut risque non-vaccinés. Le statut vaccinal des adultes avec lesquels ils vivent ne joue plus de rôle dans la durée de la quarantaine. Si les parents ne sont donc pas complètement vaccinés, les enfants doivent observer au moins quelque jours de quarantaine et ne peuvent pas aller à l'école ou à la crèche.

Les enfants de moins de 12 ans asymptomatiques en contact à haut risque avec un membre du foyer ayant contracté le covid et qui ont eux-mêmes contracté le virus moins de cinq mois auparavant ne doivent pas être mis en quarantaine.