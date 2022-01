Georgina Rodríguez, Mme Ronaldo: «Je me sens à l’aise avec toutes les classes sociales»

Mannequin, mère, influenceuse, entrepreneure, danseuse et compagne de Cristiano Ronaldo, elle propose ce vendredi sa propre émission de téléréalité sur Netflix.

Avec plus de 28 millions d’abonnés sur Instagram, cette Espagnole est notamment modèle, mère, influenceuse, entrepreneure, danseuse et compagne du footballeur portugais Cristiano Ronaldo. Ce vendredi 27 janvier, jour de son 27e anniversaire, marque la première, sur Netflix, de Soy Georgina , une émission de téléréalité dans le style Kardashian dans laquelle Georgina Rodríguez laisse pénétrer les caméras dans les recoins de sa vie professionnelle et, surtout, personnelle auxquels le public n’avait pas eu accès jusqu’à présent.