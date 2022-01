Face aux abonnements à la fibre plus chers, Test Achats demande un geste commercial

En mars, l'opérateur télécom cessera de fournir des services via les anciens câbles VDSL dans les premières rues. Les clients concernés, notamment à Bruxelles, Liège, Namur et Charleroi, devront dès lors passer à des abonnements à la fibre optique, potentiellement plus onéreux. Les prix de ces abonnements sont "considérablement plus élevés", souligne même Test Achats.

L'association de consommateurs demande à Proximus d'informer clairement ses clients quant à l'impact sur le coût de l'abonnement et l'expérience Internet. Pour bénéficier de la technologie à son plein potentiel, l'abonnement le moins onéreux revient à 42,95 euros par mois, une augmentation des prix de 56%, selon les calculs de Test Achats.