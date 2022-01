Le règne des talibans en Afghanistan, entre exécutions et pauvreté

Les femmes n’ont plus le droit ni de travailler ni d’étudier. La consommation de drogues a explosé. Et pendant ce temps-là, le pays s’enfonce dans une crise économique que les nouveaux maîtres de Kaboul ne savent pas comment gérer.

Beaucoup d’entre eux se sont raccourci la barbe, se sont débarrassés de leur tunique noire et portent désormais l’uniforme de camouflage de l’armée vaincue. Il y a aussi moins de kalachnikovs en circulation, et ils ne font plus crisser les roues de leurs pick-up comme ils le faisaient autrefois. Installés dans la capitale depuis six mois, les talibans, qui se sont imposés comme les maîtres incontestés de l’Afghanistan, ont fait peau neuve. L’euphorie de la victoire est passée, et même le besoin d’affirmer leur pouvoir en terrorisant la population civile s’est quelque peu estompé.