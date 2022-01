Affaire Henrotay: Herman Van Holsbeeck fait appel contre la décision de prolonger son mandat d’arrêt

Herman Van Holsbeeck est déjà inculpé depuis 2019 pour blanchiment d’argent et faux, mais de nouveaux éléments d’enquête ont conduit à son placement sous mandat d’arrêt. Le juge d’instruction bruxellois Michel Claise, requis par le parquet fédéral, enquête depuis un certain temps sur des pratiques frauduleuses dans le milieu du football belge. Sont visés notamment des montages financiers entourant les transferts de plusieurs joueurs. Herman Van Holsbeeck est soupçonné d’avoir perçu une commission dans le cadre de certains transferts, à l’insu du RSCA.

« Nous ne pouvons tolérer que quelqu’un soit envoyé en prison sur la base de prétendus éléments nouveaux, alors qu’ils sont connus depuis des années », ont commenté lundi les conseils de Herman Van Holsbeeck, Me Daniel Spreutels et Me Alexandre Wilmotte. « Il y a eu des devoirs d’enquête complémentaires depuis lors, mais M. Van Holsbeeck a répondu à toutes les questions des enquêteurs et du juge d’instruction ces dernières années. ».