5G - Orange installe un "Lab 5G" à Liège également

"Nous pourrons y soutenir l'innovation et la créativité des acteurs locaux et démontrer en toute transparence le potentiel de la 5G, tout en nous appuyant sur un réseau national et international de premier ordre", ajoute Werner De Laet, Chief Enterprise, Innovation and Wholesale Officer d'Orange Belgium. "Cette approche, en outre, soutient le plan de relance économique wallon et s'inscrit dans ses objectifs de soutenir les start-up, de susciter l'innovation, de soutenir la durabilité et d'aider à la formation et au développement économique."