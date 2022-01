Seuls les abonnés de l’Union pourront assister au derby bruxellois contre Anderlecht

Vendredi dernier, le CODECO décidait du retour du public dans les stades de foot en Belgique en plaçant une jauge de 70 % de taux de remplissage. Et ce, dès le vendredi 28 janvier. Ce qui signifie que des fans pourront bel et bien assister au derby bruxellois entre l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht au stade Marien ce dimanche sur le coup de 13h30.

Le stade de l’Union pouvant accueillir aux environs de 9.500 personnes, 6.650 personnes pourraient dès lors théoriquement s’y masser. Mais le club saint-gillois a décidé de n’ouvrir ses portes qu’à ses abonnés qui sont au nombre de 5.500. C’est ce que l’USG a communiqué ce mardi matin. Les supporters adverses, c’est-à-dire ceux d’Anderlecht, eux, ne seront pas autorisés. Ainsi en avait déjà décidé la Pro League.