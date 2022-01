Le promoteur immobilier West Avenue se lance dans le bain

Un nouveau promoteur a fait son apparition à Bruxelles avec un premier projet sorti de terre à Saint-Josse. D’autres vont suivre à Evere et à Wavre. Il dit placer la qualité et l’esthétique au centre de ses projets.

Promoteur nouvellement arrivé sur le marché, West Avenue n’en possède pas moins une expérience et un savoir-faire que l’on retrouve dans les projets neufs qu’il mène à Bruxelles et en Brabant wallon.

Si la première réalisation vient d’être inaugurée à Bruxelles (en septembre 2021), le nom de la société apparaît déjà dans le paysage immobilier en… 2016. A sa tête, on trouve Nicolas Van Zandycke, un Bruxellois de 42 ans qui a déjà pas mal bourlingué, d’abord dans le milieu des assurances, puis dans celui de la finance et de la gestion de fortune avec, notamment, des incursions chez Belfius et Axa.