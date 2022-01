Unilever veut supprimer 1.500 emplois dans le monde (2)

Cette annonce intervient une semaine après une tentative ratée de rachat d'une unité du groupe pharmaceutique GSK pour une somme faramineuse qui avait conduit des actionnaires à questionner la stratégie du patron Alan Jope et fragilisé son action à la Bourse de Londres.

"Unilever a annoncé aujourd'hui des changements à son modèle d'organisation pour en faire une entreprise plus simple" et organisée "autour de cinq types d'activité": beauté et bien-être, hygiène personnelle, entretien de la maison, nutrition et glaces, a précisé le groupe.