Energie, rénovation et embellissement de façade: les primes «nouvelle formule» bientôt disponibles à Bruxelles

Dans la capitale, les logements et les bureaux sont responsables pour 60 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour respecter ses objectifs climatiques, le gouvernement a donc décidé d’accélérer les efforts en vue de mieux isoler ces bâtiments. Cette stratégie, baptisée « Renolution », passe notamment par une révision du système des primes bénéficiant aux habitations.

Le précédent système était relativement compliqué. Certaines primes pouvaient être sollicitées avant les travaux (celles à la rénovation et à l’embellissement des façades) et d’autres après (celles à l’énergie). La hauteur des aides pouvait varier selon le revenu des demandeurs, le quartier concerné, l’âge du bien, etc. De longs formulaires devaient être remplis.