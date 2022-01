Qui est Amaury Bertholomé, futur directeur du circuit de Francorchamps?

Lourde succession

Amaury Bertholomé sera donc appelé à prendre la lourde succession de Nathalie Maillet, disparue tragiquement le 15 août dernier. Une prise en main qui va se dérouler au moment où le circuit subit de très gros travaux de modifications du tracé, et surtout de construction de nouveau bâtiments, en face des « stands 24 Heures » ainsi que dans le célèbre Raidillon. Ces travaux, administrés pour la coquette somme de 80 millions d’euros, sont appelés à améliorer les infrastructures d’accueil (et VIP) notamment, mais aussi (voire surtout, comme le désirait Nathalie Maillet), pour accueillir le retour des motos à Francorchamps. Une première étape sera franchie à cet effet début juin, avec le retour des 24 Heures de Spa.

Bien d’autres tâches attendront encore le nouveau directeur, notamment en marge du Grand Prix de Formule 1, cette « vitrine sur le monde » que s’offre le gouvernement wallon, moyennant un débours récurrent de l’ordre de 6 millions d’euros chaque année.

Depuis une dizaine d’années au service de la Région wallonne

Diplômé de l’Université de Liège en Management international, et détenteur d’un certificat en Finances publiques, le Stavelotin Amaury Bertholomé a rejoint le MR au Parlement de Wallonie fin 2014. Il y a assuré plusieurs mandats, et s’est notamment consacré au circuit pendant une bonne année, en 2017 et 2018. Il a ensuite rejoint la Sogepa dont on connaît le rôle de « bras financier » appelé à soutenir le circuit de Francorchamps ainsi que le Grand Prix de Belgique de F1. En plus de son rôle de chef de cabinet du Ministre-Président Jeholet, il est également administrateur à la Sonaca, et a donc pris la présidence de l’Abbaye de Stavelot depuis une bonne année. En plus du français, il parle l’allemand, l’espagnol, l’anglais et le néerlandais.