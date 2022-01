Degroof Petercam cède ses activités de banque privée en Suisse

La transaction reste cependant soumise à l'approbation des autorités règlementaires compétentes. Aucun montant n'a par ailleurs été précisé pour l'opération.

"Après avoir été actif pendant plus de cinquante ans sur le marché suisse, le moment était venu d'adosser nos activités de banque privée en Suisse à une banque privée genevoise de référence, qui permettra de proposer une offre de solutions et services plus étoffée qui répond aux demandes de nos clients", explique Hugo Lasat, CEO de Degroof Petercam.