Royal Mail supprime 700 emplois pour couper ses coûts après Omicron

"Avec la progression d'Omicron, les absences ont représenté le double des niveaux pré-covid", note le directeur général Simon Thompson, dans un communiqué publié mardi.

Les absences, qui ont atteint jusqu'à 15.000 personnes début janvier, sur un total de 137.000 personnes, ont désorganisé certains services postaux, précise-t-il. "Cette année, pour l'instant, nous avons dépensé plus de 340 millions de livres d'heures supplémentaires, d'intérimaires et pour apporter un support aux bureaux les plus touchés" par les absences, ajoute-t-il.