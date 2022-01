Bruxelles: l’hôpital Delta partiellement évacué en raison d’émanations toxiques

« Le membre du personnel présent a eu le bon réflexe en fermant immédiatement l’accès à cette zone et en nous appelant. Nous nous sommes rendus sur place et avons évacué l’atrium de l’hôpital et la section kinésithérapie. Tous les autres services, notamment les urgences et le SMUR, continuent de fonctionner normalement », a précisé Walter Derieuw.