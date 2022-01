Anderlecht: le retour opportun d’Hannes Delcroix

La boucle de l’infortune serait-elle enfin bouclée pour Hannes Delcroix (22 ans) ? Cinq mois après avoir disputé son dernier match de Pro League comme titulaire au Cercle, le 15 août dernier (1-2), le défenseur anderlechtois retrouvera-t-il une place dans le onze de Kompany mercredi face à ces mêmes Brugeois du Cercle ? On n’en est pas encore là, évidemment, mais les sept minutes qu’il a pu disputer dimanche à Malines ont été accueillies comme une délivrance par le jeune Diable rouge, stoppé en plein envol par deux opérations du genou en mars 2021 et l’été dernier. Delcroix savoure son renouveau mais il sait mieux que personne la précarité d’une carrière. Écarté du noyau lors de 6 des 8 premiers matches de championnat la saison dernière au point d’avoir failli quitter la capitale, il avait dû patienter jusqu’au 18 octobre 2020 pour convaincre définitivement Vincent Kompany. Avant sa joyeuse rentrée face à Malines, il n’avait plus pris part au moindre match officiel depuis la manche aller contre Vitesse (3-3), le 19 août.