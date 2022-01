La Colonie De Vacances : plutôt quadriphonie ou stéréo?

Pour la première fois en 12 ans, le rock de La Colonie De Vacances ne se décline plus seulement lors des concerts explosifs et immersifs qui ont fait la griffe de ces allumés. Leur premier album s’intitule « Echt ».

A cette heure, le show quadriphonique de La Colonie De Vacances reste encore l’une des plus folles expériences vécues en live. En Belgique, c’était à l’Atelier 210 en novembre 2018, le temps de deux soirs sold out, et à Dour en juillet 2016 pour la première sortie belge de la formation. Qu’il ne faut pas voir comme un « super groupe » au sens rock’n’rollesque du terme mais bien comme la réunion de quatre troupes de la scène rock bruitiste made in France. A savoir : Electric Electric (Strasbourg), Pneu (Tour), Marvin (Montpellier) et Papier Tigre (Nantes). Quant à cette expérience, elle est certes auditive (le ton est aux genres musicaux qui réveillent d’ordinaire vos voisins), mais aussi physique et même sociale puisque le public peut circuler entre les musiciens répartis aux quatre coins de l’espace scénique.