Une plate-forme ouverte pour un regard objectif sur la mobilité en Belgique

D'autres paramètres, comme la consommation de carburant, les distances moyennes parcourues, la répartition entre les différents modes de transport et les infrastructures de recharge suivront "dans les mois à venir".

"La congestion routière est l'un des problèmes majeurs, qui cause une perte de plus de 4,5 milliards d'euros en Belgique, ce qui représente un peu plus de 1% du PIB", a pointé le CEO de la FEB Pieter Timmermans, tout en appelant les décideurs politiques à se saisir de ces chiffres.

"Mesurer, c'est savoir. Ces données objectives sont essentielles pour dépasser les clichés sur la mobilité, qui représente à elle seule 30% des émissions de CO2 en Belgique, et stimuler le changement vers des mobilités durables", a renchéri le ministre fédéral Georges Gilkinet.

Pour Philippe Dehennin, président de la Febiac, cet "outil d'aide à la décision" permet d'envisager les nouvelles habitudes de mobilité et ainsi "favoriser l'interconnexion des différents modes".