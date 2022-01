Décès de l’ancien international néerlandais Wim Jansen, icône de Feyenoord

Wim Jansen s’est ensuite tourné vers le métier d’entraîneur. Après avoir été en charge des équipes de jeunes de Feyenoord, il a pris place sur le banc de Lokeren lors de la saison 1987-1988. Jansen est revenu au Kuip en 1990 pour entraîner Feyenoord. Avec succès puisqu’en trois ans, il a été champion en 1993, remporté deux Coupes des Pays-Bas (1991 et 1992) et atteint le dernier carré de la Coupe des Coupes en 1992.

Après un crochet par l’Arabie Saoudite et le Japon, Jansen a été nommé entraîneur du Celtic Glasgow en 1997, permettant aux « Bhoys » de décrocher le titre de champion d’Écosse en 1998, après dix titres d’affilée des Rangers. Il quittait Glasgow après un an et revenait à Rotterdam comme conseiller technique en 2005. Il devenait entraîneur adjoint de Feyenoord en 2008 aux côtés de Gertjan Verbeek. Il quittait son poste six mois plus tard, à la suite du départ de Verbeek, mais revenait de nouveau dans son club de cœur en 2011, cette fois comme responsable de la formation.