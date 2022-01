Open d’Australie: l’incroyable défense de Gaël Monfils face à Matteo Berrettini dans le 2e set (vidéo)

Le Français est visiblement survolté et ne compte rien lacher pour se qualifier en demi-finale de l’Open d’Australie.

Le deuxième set de ce quart de finale entre Monfils et Berrettini a donné lieu à une belle bataille et le Français a fait preuve d’une défense imprenable. Le spectacle est assuré de part et d’autre avec pas mois de 10 égalités dans les deux premiers sets.