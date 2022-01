Oksana Lyniv: «Mon but est de créer des images à travers la musique»

La cheffe ukrainienne Oksana Lyniv dirige « Mese Mariano » et « Suor Angelica » à l’ORW dès ce mercredi. Rencontre avec ce talent incontournable de la scène musicale internationale.

Dès les premiers instants, une grâce infinie. Un geste à la fois précis et flamboyant. Délicat et plein d’énergie. Solaire. Plein de nuances. Et de détermination aussi. Lorsqu’elle dirige, Oksana Lyniv semble vivre chaque note intensément. Pas étonnant, donc, que son talent naturel ait ces derniers mois conquis le monde de la musique.

Cet été, la Cheffe ukrainienne devenait la première femme à diriger un opéra à Bayreuth avec Der Fliegende Holländer. Depuis début janvier, elle est directrice musicale du Théâtre communal de Bologne, devenant ainsi la première femme cheffe d’orchestre d’un opéra en Italie. Un talent incontournable qui fait arrêt à Liège en ce début d’année pour Mese Mariano de Giordanno et Suor Angelica de Puccini.

Votre attitude lorsque vous dirigez est impressionnante, riche, multiple. À quoi pensez-vous ?