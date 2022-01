Baptême de l’art: un théâtre en papier qui ne ferme jamais

Trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. Pendant un an, la Porte de Hal se lance dans le théâtre... en papier.

Oscar Wilde adorait ça. Charlie Chaplin, Hans Christian Andersen, Jane Austen, Charles Dickens, Jean Cocteau, Lewis Carroll. Même George Sand qui écrivait dans ses Œuvres autobiographiques (tome II) : « Je priais parfois mon fils de me donner une représentation de décors. Je voyageais ainsi en rêve et j’y aurais passé ma vie, car à l’âge où je suis maintenant, le plus agréable des voyages est celui qu’on peut faire dans un fauteuil. »

Avec l’exposition Magical Theatres, la Porte de Hal célèbre un patrimoine oublié : le théâtre en papier. Ces charmantes œuvres d’art, qui ont souvent plus de 120 ans, reflètent la grandeur des scènes théâtrales européennes (Paris, Londres, Vienne, Munich…) et transportent le visiteur dans la vie intime des riches familles bourgeoises de l’époque.