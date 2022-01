Open d’Australie: Matteo Berrettini se défait de Gaël Monfils en cinq sets et rejoint Nadal en demi-finales L’Italien a finalement su résister au retour du Français pour arracher sa place dans le dernier carré du tournoi.

EPA

Par Belga Publié le 25/01/2022 à 14:53 Temps de lecture: 2 min

C’est Matteo Berrettini qui affrontera Rafael Nadal en demi-finales de l’Open d’Australie. L’Italien, 7e mondial et tête de série N.7, est sorti vainqueur de son quart de finale face au Français Gaël Monfils (ATP 20), s’imposant en cinq sets 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 et 3h49 de jeu face au Parisien de 35 ans, qui n’avait jusque-là pas perdu le moindre set, dans la dernière rencontre de la Night session mardi soir sur la Rod Laver Arena. Le Romain de 25 ans va jouer sa première demi-finale donw under. En 2021, il avait dû renoncer avant son huitième de finale à Melbourne Park en raison d’une blessure aux abdominaux. Depuis lors, il a atteint les quarts à Roland-Garros et à l’US Open et a surtout échoué à Wimbledon pour sa première finale en Grand Chelem.

Rafael Nadal, en quête d’un 21e titre record en Grand Chelem, s’était lui aussi hissé en demi-finales en cinq sets plus tôt das la journée. L’Espagnol, 5e mondial, et tête de série N.6, a eu besoin de cinq sets (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) et 4h08 de jeu pour écarter le Canadien Denis Shapovalov, 14e mondial et tête de série N.14, en 8e de finale du premier tournoi du Grand Chelem de l’année.