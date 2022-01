Design: tout le cosmos dans votre salon

C’est un voyage étrange et passionnant, plein de mystères, de surprises, de découvertes. un voyage aux confins de l’univers concocté par un improbable duo composé de Marie Pok, directrice du CID (Centre d’Innovation et de Design) et Thomas Hertog, cosmologue. Un voyage au cœur d’un design inspiré par notre fascination pour les étoiles tout autant que par les travaux scientifiques les plus rigoureux.