Analyse: double offensive

Un mot sur la forme d’abord : Georges-Louis Bouchez et Egbert Lachaert avaient énormément critiqué Karine Lalieux en septembre 2021 lorsqu’elle avait divulgué son projet de réforme dans la presse avant de le transmettre au gouvernement. Aujourd’hui, ceux-là s’expriment publiquement alors que la ministre des Pensions doit, en principe, déposer officiellement vendredi son document de travail en conseil des ministres… Soyons justes : nous ne nous en plaindrons pas, l’entretien que nous livrent les deux présidents est cash et riche mais, tout de même, cela fait s’interroger sur le modus operandi dans cette coalition Vivaldi où chacun y va perso et allegro.