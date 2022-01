Rafael Nadal répond à Shapovalov: «Je ne crois pas bénéficier d’un traitement de faveur»

Rafael Nadal s’est difficilement qualifié pour les demi-finales de l’Open d’Australie ce mardi aux dépens de Denis Shapovalov, en cinq sets. Mais la rencontre a surtout été marquée par la frustration du jeune joueur canadien, qui a d’abord lancé à l’arbitre, Carlos Bernardes, qu’il était corrompu, avant d’ajouter en conférence de presse que Nadal bénéficiait d’un traitement de faveur. La raison ? Shapovalov a estimé que le Majorquin avait pris trop de temps pour reprendre le jeu après le premier set, et il n’a pas apprécié le retour de Nadal aux vestiaires après avoir demandé un temps mort médical avant le début du 5e set.

« J'avais besoin de me changer, je pense honnêtement que c'est normal à la fin d'un set de prendre un peu plus de temps au changement de côté, surtout quand les conditions sont très humides et qu'on doit changer de vêtements », a justifié Nadal en conférence de presse d’après-match. « Je ne pouvais pas continuer avec le même t-shirt. Je pense que ce n'est pas injuste, non ? L'arbitre laisse souvent un peu plus de temps dans ces cas-là et à mon avis Carlos a fait une petite erreur en annonçant 'Time' aussi vite », a poursuivi le Majorquin.