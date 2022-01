Les automobilistes plus nombreux à se faire surprendre avec du diesel rouge

Le diesel rouge est meilleur marché car il n'est pas soumis aux accises, mais il est uniquement destiné aux tracteurs et machines agricoles. Les conducteurs de voitures ou de poids lourds ne peuvent pas en consommer. La douane effectue des contrôles et, chaque année, des centaines d'infractions sont constatées.

En 2020, l'année du coronavirus, le nombre de contrôles avait été revu à la baisse en raison de la diminution du trafic routier liée aux confinements et au télétravail. Le nombre d'infractions était donc tombé à 838. Les plus de 1.800 fraudes détectées l'an passé constituent donc une nette hausse, même par rapport aux années avant la crise du coronavirus, lorsqu'entre 1.000 et 1.200 conducteurs étaient repérés annuellement.