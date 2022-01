Manifestations anti-mesures sanitaires: enquête interne sur une arrestation musclée à Woluwe-St-Lambert (vidéo)

Une enquête interne a été ouverte en lien avec la plainte d’un jeune homme de 28 ans pour des coups portés gratuitement par des agents de police alors qu’il était devant chez lui au moment des heurts liés la manifestation de dimanche contre les mesures sanitaires, a indiqué mardi la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere.

Des images de son interpellation ont circulé sur les réseaux sociaux et ont été notamment relayées par les médias RTL-TVI et La Dernière Heure. Un policier est vu en train de donner plusieurs coups de poing au jeune homme alors qu’il est au sol en position fœtale. Un autre agent semble lui avoir de plus asséné des coups de matraque au visage.