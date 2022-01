«Way Down»: pur divertissement

Remarqué dès le début des années 2000 grâce à Los Sin nombre, Fragile (avec Calista Flockhart) ou encore REC, film d’horreur réaliste co-réalisé avec Paco Plaza, Jaume Balagueró fut un temps l’un des réalisateurs espagnols en vue, tant dans son pays natal qu’à l’international (il fut primé plusieurs fois à Gérardmer et au BIFF et accéda assez vite au cinéma américain). Alors que son style faisait mouche, il délaisse aujourd’hui le cinéma de genre pour proposer du grand divertissement (facile). Au menu de Way Down, une improbable histoire de braquage, aussi risqué qu’impossible (ou presque)…