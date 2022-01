«Les promesses»: la complexité du pouvoir

Cinq ans après La Mécanique de l’ombre, Thomas Kruithof revient avec Les promesses, une plongée au cœur de la politique locale. Maire d’une ville de banlieue parisienne, Clémence (Isabelle Huppert) se bat corps et âme pour sa commune avec Yazid (Reda Kateb), son directeur de cabinet. Au cœur de son combat, le quartier des Bernardins, une cité insalubre et délaissée. Un dernier combat avant de passer la main à sa seconde lors des prochaines élections. Mais tout est remis en cause lorsque Clémence est approchée pour être ministre.