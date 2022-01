«Compartment nº6»: de Moscou à la mer Arctique sans GSM

Au départ du deuxième long-métrage du Finlandais Juho Kuosmanen, il y a le livre de Rosa Liksomun sorti dans les années 80. Ce sera une inspiration plus qu’une adaptation. Le cinéaste change pas mal de choses. « On ne voulait pas qu’il y ait une date précise à cette histoire. On voulait représenter une époque avant le téléphone portable » dit-il lors de la conférence de presse cannoise en juillet dernier. Car en embarquant de Moscou à la mer arctique, le but est la rencontre. Celle qui est le sens de la vie même si on peut ne jamais faire ce genre de rencontres. « Quand on met deux personnes dans un compartiment aussi étroit, on se demande s’ils vont tomber amoureux ou si l’un va tuer l’autre. Ce n’était pas ce qui m’intéressait, explique Juho Kuosmanen. La tension sexuelle finit par éloigner. Moi, j’étais plus dans le lien de connexion que dans l’amour romantique. »