Bouchez et Lachaert: «Ceux qui ont beaucoup bossé doivent avoir une pension minimale supérieure aux autres»

Dans les salons de l’hôtel Mérode (qui abritait le Cercle de Lorraine, auquel s’est substitué le club « TheMerode », profilé « nouveau monde », resto, jazz, rencontres à tous les étages), en face du Palais de Justice de Bruxelles, Georges-Louis Bouchez et Egbert Lachaert siègent côte à côte sur les canapés en tissu crème, affichent une cordiale proximité. « Nous avons besoin l’un de l’autre », sourit le président des bleus flamands. L’heure est à l‘union de la famille libérale, les dossiers importants arrivent sur le lutrin de la Vivaldi. A commencer par celui de la réforme des pensions. « Aujourd’hui, on est face à un système qui coûte un milliard d’euros de plus chaque année si on ne le réforme pas », attaque le président du MR. « On n’arrive plus à avoir les recettes pour le financer… »