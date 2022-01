Worldtour: la course aux points pour avoir le permis

Au terme de la saison 2022, 18 équipes, pas une de plus, obtiendront le statut WorldTour, ce qui leur permettra de participer aux épreuves majeures jusqu’en 2025. Or, 21 équipes sont en concurrence mais la lutte pour le «maintien» concerne cinq d’entre elles: Israël-Premier Tech, Intermarché – Wanty Gobert, Arkéa-Samsic, Cofidis et Lotto-Soudal, qui se tenaient dans un mouchoir de poche au décompte du 31 décembre dernier.