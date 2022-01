Ukraine: en pleines négociations, Américains et Russes poursuivent leurs défis militaires

Autour de l’Ukraine, la guerre des nerfs s’intensifie. Et, avec elle, des bruits de bottes des deux côtés de l’échiquier. L’armée russe, qui aurait déjà déployé plus de 100.000 hommes le long la frontière avec son voisin, a lancé, ce mardi, une nouvelle série de manœuvres.

Menés près de l’Ukraine et en Crimée, la région ukrainienne annexée par la Russie en 2014, ces exercices impliquent non seulement quelque 6.000 soldats mais aussi des avions de chasse et des bombardiers. « Une opération inter-armées impliquant l’armée de l’air et l’antiaérien, des groupes de navires des flottes de la mer Noire et de la Caspienne », a précisé Alexandre Dvornikov, le commandant des forces pour le sud de la Russie.