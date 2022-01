«Presque»: une ode au vivre ensemble

Au loin, on pense à Rain man, Forrest Gump, Le huitième jour. Plus directement, il y a Intouchables. Presque réunit un croque-mort et un handicapé féru de philosophie, tous deux célibataires endurcis, d’apparence opposés. C’est parce que le premier a renversé le second qui livre des paniers bio à vélo que tout commence. Cette rencontre fortuite devient initiatique. Car Igor, venu remercier Louis qui dirige une entreprise de pompes funèbres, décide de vivre une expérience métaphysique de la mort en se couchant incognito dans le corbillard, à côté d’un cercueil. Mais il s’endort. Quand il se réveille, Louis est au volant, direction Marseille où doit arriver le cercueil. Le voyage, semé de petites péripéties et autres rencontres touchantes, va les obliger à s’ouvrir à l’autre.