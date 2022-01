Des sites industriels turcs au ralenti en raison d'une pénurie de gaz

"Le gaz naturel représente 30% de l'apport énergétique de la Turquie et c'est la plus grosse panne que nous avons connue", a expliqué Olgun Sakarya, de la Chambre des électro-ingénieurs. "Cela va nuire fortement aux exportations et à la production domestique. Nous risquons de connaître des scénarios similaires à l'avenir sans solutions de secours correctes."

Pour son approvisionnement en gaz, la Turquie dépend essentiellement de l'Iran, de la Russie et de l'Azerbaïdjan.

Les pertes sont encore difficiles à estimer, mais selon le quotidien Dünya, le retard accumulé dans le secteur automobile pourrait coûter 1 milliard de dollars.

L'industrie turque est déjà touchée de plein fouet par la dévaluation de la lire et la hausse des prix. Au début de l'année, les prix de l'électricité pour une utilisation commerciale ont augmenté de 125%, alors que ceux du gaz naturel ont grimpé de 50% pour l'usage industriel.

Selon le ministère iranien du Pétrole, un problème technique survenu le 20 janvier, une perte de pression due à une fuite de gaz, est à l'origine de la mise à l'arrêt des livraisons. Depuis lors, seul un tiers de la quantité prévue a été fournie.