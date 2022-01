Heysel, Hillsborough, Loujniki, Lima, Furiani…: les pires tragédies du sport (photos)

La bousculade mortelle (huit décès, dont un nourrisson, selon un rapport préliminaire du ministère de la Santé) de ce lundi 24 janvier à Yaoundé, en marge du huitième de finale de la CAN entre le Cameroun et les Comores, s’ajoute à une trop longue liste de drames qui ont frappé le sport.

Le propre des tragédies est qu’elles surviennent où et lorsqu’on ne s’y attend pas. Pas de raison, donc, que le sport soit épargné. Celle qui a frappé en plein cœur les Camerounais en marge du match entre leur sélection et celle des Comores l’a cruellement rappelé. Huit personnes ont trouvé la mort (d’après le premier rapport du gouvernement local) dans une bousculade à l’entrée du stade d’Olembe de Yaoundé. Ce dernier ne pouvait accueillir que 48.000 personnes (80 % des 60.000 places suite aux mesures sanitaires), or ils étaient plus de 50.000 à tenter de pénétrer dans l’enceinte.

Ce drame vient s’ajouter à une trop longue liste. Impossible de les énumérer tous. En voici quelques-uns.

DANS LES STADES

Heysel (Belgique/1985) : 39 mots, plus de 400 blessés