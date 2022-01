«C’mon C’mon»: sensible et touchant

Mike Mills filme avec tendresse, humour et ironie dans un noir et blanc très sobre et en même temps plein de nuances.

Deux ans après l’immense succès du Joker de Todd Phillips, qui lui a notamment valu un Oscar, Joaquin Phoenix retrouve le grand écran avec poésie, douceur et apaisement dans C’mon C’mon de Mike Mills (Beginners, 20th Century Women).

Un film sensible et touchant où il incarne Johnny, journaliste radio assez solitaire, qui parcourt l’Amérique pour interroger des enfants sur leurs rêves et sur l’avenir. Alors qu’il ne l’a pas vue depuis des mois, sa sœur Viv (Gaby Hoffman) lui demande de s’occuper de son fils de neuf ans, Jesse (Woody Norman). Un neveu qu’il connaît peu, mais qu’il va prendre sous son aile et qui va changer ses perspectives sur la vie.