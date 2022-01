Une nouvelle maison de repos pour Cofinimmo en Espagne

Après travaux, l'immeuble aura une superficie totale d'environ 6.500 m² et offrira 144 lits. Il sera situé dans une zone mixte nouvellement construite et regroupant des quartiers résidentiels et des rues commerçantes.

Les travaux devraient débuter au premier trimestre. La livraison de la maison de repos et de soins est prévue pour le quatrième trimestre 2023, période à laquelle le bail prendra effet. Celui-ci a été conclu avec l'opérateur Amavir pour une durée de 25 ans. Le rendement locatif brut est conforme aux conditions de marché actuelles, précise Cofinimmo.