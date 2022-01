Hainaut: les carnavals seront annulés, sauf si certaines conditions sont remplies dans les prochaines semaines

La prochaine réunion de la Conférence des bourgmestres se tiendra le mardi 8 février, au lendemain du Codeco du 7 février. « L’objectif de cette réunion sera de prendre attitude pour les activités folkloriques programmées jusqu’au 22 mars 2022 inclus. » Les bourgmestres du Centre ont souligné qu’ils sont « conscients de l’importance que revêt le folklore dans la Région du Centre » et qu’ils « veulent prendre des décisions au rythme des différents Codeco et de l’évolution de la pandémie ». Les décisions seront ainsi annoncées de manière périodique.

Les bourgmestres de la région du Centre ont indiqué mardi, dans un communiqué, que « l’application du CST, des mesures sanitaires et des règles HoReCa en code rouge ou orange sont incompatibles avec les carnavals et avec les activités folkloriques pendant lesquels la convivialité et le partage sont omniprésents ». Les bourgmestres ont ainsi décidé « dans un souci de cohérence, d’annuler les activités folkloriques de la région du Centre jusqu’au mardi 1er mars 2022 inclus ».

M. Bracaval a par ailleurs indiqué que l’incidence de la vague omicron en Hainaut a atteint plus de 2.000 cas sur 100.000 au cours des deux dernières semaines, soit un pourcentage de 2 %. Les hospitalisations « classiques » sont en forte hausse, avec une augmentation de plus de 20 % au cours des dernières 48 heures. Le phénomène engendre une pression non négligeable dans les hôpitaux où, comme dans les services de police et des zones de secours, l’absentéisme est de plus en plus important. Les hospitalisations en soins intensifs restent quant à elles stables.