Mike Mills à propos de «C’mon C’mon»: «Les enfants changent votre perception du monde»

Après « Beginners » et « 20th Century Women », l’Américain Mike Mills revient avec n film doux et sensible en lien avec l’enfance.

Auteur des clips de Moby, Yoko Ono, Air ou plus récemment de The National (notamment de I Am Easy to Find, court-métrage avec Alicia Vikander), l’Américain Mike Mills se distingue aussi ces dernières années dans le cinéma indépendant grâce à des films sensibles, humains et poétiques.

On lui doit ainsi Beginners (2011), l’histoire d’un jeune graphiste (Ewan McGregor) qui, après la mort de son père (Christopher Plummer) qui a fait son coming-out sur le tard, rencontre une Anna (Mélanie Laurent), une actrice dont il tombe amoureux. Ou encore 20th Century Women (2016) avec Annette Bening, pour lequel il a été nommé à l’Oscar du meilleur scénario original.