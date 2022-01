La Juve casse la tirelire pour Vlahovic

Le club a accepté les conditions de la Fiorentina : près de 70 millions et quelques bonus pour arriver à 75.

À bientôt 22 ans, Dusan Vlahovic a décidé qu’il était temps de donner à sa carrière une impulsion supplémentaire. L’attaquant serbe avait déjà prévenu l’été passé qu’il ne prolongerait pas son contrat avec la Fiorentina, en cours jusqu’en juin 2023. Il avait également clairement identifié sa future destination : la Juventus. La Premier League ne l’intéresse pas (encore), il veut donc rester en Italie. Mieux : il a d’ores et déjà conclu un accord, portant sur 4 années vraisemblablement, avec le club turinois à hauteur de 6 millions € (+ bonus) par an. Vlahovic n’était ni pressé ni démotivé. Il pouvait attendre juin et continuer d’empiler les buts pour la « Viola » : 49 en 109 matches depuis ses débuts au stade Franchi, il y a 3 ans ; 17 rien que pour la saison en cours.