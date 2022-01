Aïssa Maïga à propos de «Marcher sur l’eau»: «Régler la question de l’eau réglerait beaucoup de choses»

On devrait voir prochainement la Française Aïssa Maïga, née à Dakar d’un père malien et d’une mère sénégalaise, dans Quand tu seras grand, de Andréa Bescond et Eric Métayer, et dans la série anglaise The fire Index avec Josh Hartnett. Découverte chez Cédric Klapisch et Claude Berri, nommée pour le César du meilleur espoir en 2007 pour Bamako , d’Abderrahmane Sissako, second rôle remarqué dans des grosses productions comme dans le cinéma d’auteur, Aïssa Maïga est une artiste engagée, notamment à travers l’ouvrage collectif Noire n’est pas mon métier. Mais la réalisation de Marcher sur l’eau, mi-fiction mi-documentaire, est plus qu’une révélation. Car raconter une histoire derrière la caméra était un de ses rêves les plus puissants.