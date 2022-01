Risque d’espionnage: une trentaine de caméras chinoises utilisées par l’armée belge

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder a confirmé l’utilisation de caméras Hikvision et Dahua pour surveiller les sites militaires. Un risque d’espionnage ?

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) l’indique dans une réponse écrite au député Ecolo Samuel Cogolati, que Le Soir a pu consulter : « La Défense dispose d’une dizaine de caméras Hikvision et d’une vingtaine de caméras Dahua », deux fournisseurs chinois. « La commission spéciale des Achats et des Ventes militaires dispose de la liste détaillée de ces appareils (type, nombre, caractéristiques techniques…). Cette liste est cependant confidentielle », précise Ludivine Dedonder.

La question est sensible, pour plusieurs raisons. Primo, ces mastodontes de la télésurveillance (numéros 1 et 2 mondiaux) sont impliqués en Chine dans le profilage ethnique des Ouïghours. « Nos Etats démocratiques ne devraient pas coopérer avec des entreprises qui sont complices de violations graves des droits de l’homme et du droit international », estime Samuel Cogolati.