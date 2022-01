Le roi Philippe en visite à l'IFAPME et chez L'Oréal à Libramont

En compagnie du ministre wallon Willy Borsus, en charge de l'IFAPME, le souverain s'est rendu au centre de formation dans le cadre de la deuxième édition du "marathon de la cuisine". Cette initiative permet de mettre les apprenants dans les conditions de travail réelles, tout en étant une opération solidaire. En moins de 10 heures, plus de 1.000 repas y ont été préparés pour ensuite être redistribués, dès mardi, à des personnes dans le besoin via l'ASBL Saint-Vincent de Paul active en province de Luxembourg. Les apprenants en restauration, boucherie, boulangerie, barman et chocolaterie ont été mobilisés. L'ensemble des denrées alimentaires, rentrant dans la préparation d'un repas trois services, ont été fournies par des sponsors.

Le Roi s'est ensuite rendu à l'usine L'Oréal de Libramont. Ouverte en 1975, elle est la seule du géant cosmétique en Belgique. Le site est spécialisé dans la production de produits de coloration, de styling et de soins du cheveu pour le marché européen. L'Oréal y emploie 400 collaborateurs. L'usine libramontoise est présentée par le groupe comme une référence en matière de développement durable avec le recours, depuis 2009, à la biométhanisation ou encore le recyclage de son eau depuis 2019.