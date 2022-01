Virginie Viard (Chanel): «Une conversation qui traverse le temps»

Chanel, quand même, c’est pas rien.

Le premier rang, déjà, c’est Hollywood. A côté d’Angèle en veston noir, Vanessa Paradis en blouse à fleurs entièrement cousue à la main, Carole Bouquet en manteau rouge, à côté de l’écrivaine Anne Berest, de la chorégraphe Blanca Li, de Charlotte Casiraghi qui ouvre le défilé à cheval, au petit trot, en bombe, bottes et veste de tweed noire à sequins, regardez : la brunette en escarpins et robe droite ceinturée, waow, c’est Sofia Coppola. Et la grande blonde à côté, c’est Margot Robbie. Rien que ça.