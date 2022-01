Coronavirus: forte opposition des généralistes à la vaccination en pharmacie

Sur les 1.470 participants à l’enquête de l’Absym, 1.058 (72 %) ont indiqué qu’ils n’étaient pas d’accord. L’opposition est plus forte chez les médecins généralistes : 79,3 % n’apprécient pas le fait que les pharmaciens soient autorisés à vacciner contre le Covid-19. La résistance est plus élevée chez les médecins généralistes francophones (83,2 %) que chez les généralistes flamands (78,3 %).

Du côté du cabinet de Frank Vandenbroucke on se réjouit au contraire de la progression de l’avant-projet de loi et on insiste sur l’importance d’un « effort collectif » dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. « Que ce soit via les pharmaciens, les généralistes ou les centres de vaccination, il y a un effort collectif à mener contre le Covid et c’est ça qui est le plus important. »