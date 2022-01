Schaerbeek: un plan de mobilité qui va impacter 100.000 navetteurs

En juin 2019, une centaine de parents et d’enfants s’étaient couchés quelques minutes au coin d’une rue à Schaerbeek. Réunis à l’appel du collectif 1030/0, ils réclamaient en urgence des aménagements routiers. Quelques jours plus tôt, un chauffard avait fauché une jeune fille sur le chemin de l’école. Dans la Cité des ânes, l’insécurité routière constitue un dossier brûlant depuis des années. Ce n’est sans doute pas un hasard si la concrétisation du projet d’apaisement de 50 quartiers bruxellois débute à Schaerbeek. Dans le cadre du plan Good Move, la Région a délimité 50 zones où la circulation fera l’objet d’un profond réaménagement d’ici 2030. L’objectif est d’offrir aux habitants une meilleure qualité de vie et donc plus d’espaces de détente et de rencontres. Ce mardi, le collège schaerbeekois a présenté ses projets pour la maille Colignon-Josaphat. Le périmètre concerne trois quartiers contigus (Azalées, Royale-Sainte-Marie, Cage aux Ours), délimités par la rue des Palais, l’avenue Rogier et le boulevard Lambermont.