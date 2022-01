Eau et amiante: pas de souci de santé, affirment les autorités

Faut-il craindre la présence de fibre d’amiante dans l’eau de distribution en Belgique ? La question a été récemment évoquée au parlement wallon et elle revient à l’ordre du jour dans une émission de la RTBF, ce mercredi. En Wallonie, il reste environ 3.000 km de canalisations en amiante-ciment et 400-500 mètres à Bruxelles (sur 2.600 km de canalisations). Soit respectivement 10 et 0,018 % du réseau. De quoi s’inquiéter ? En Wallonie comme à Bruxelles, autorités et opérateurs sont alignés : si l’amiante pose un danger lorsqu’on l’inhale, « il n’y a aucune preuve d’un quelconque problème lié à l’ingestion ».