Coronavirus: comment omicron bouleverse l’école, les parents et les enfants

Les ministres de la Santé et de l’Enseignement devraient valider mercredi la fin de la règle : « 4 cas positifs, on ferme la classe ». En attendant, tous les maillons de la chaîne scolaire souffrent de l’explosion des contaminations.

Cinq écoles sont actuellement fermées en Wallonie à cause du variant omicron. Un chiffre indisponible pour Bruxelles où l’on sait toutefois que la situation n’est pas meilleure voire plus compliquée. Un chiffre qui masque toutes les classes fermées et ces milliers d’élèves mis en quarantaine parce qu’ils ont été testés positifs au coronavirus ou que quatre cas ont été décelés en moins d’une semaine parmi leurs camarades. On n’oubliera pas tous les profs et directeurs sur le flanc.

L’objectif des autorités de garder l’école ouverte malgré la pandémie a des répercussions du tracing jusqu’aux parents, en passant par les directeurs et professeurs. Le Soir est allé à la rencontre de tous les maillons de cette chaîne qui menace de casser face à la flambée des contaminations.