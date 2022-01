Kontoor Brands veut transférer son siège d'Anvers vers la Suisse: 113 emplois menacés (2)

La direction a communiqué cette double intention au cours d'un conseil d'entreprise. "Ces réorganisations pourraient entraîner le licenciement de 113 travailleurs de nos bureaux d'Anvers et Saint-Nicolas (Flandre orientale)", explique-t-elle. Kontoor entend proposer, dans la mesure du possible, aux travailleurs concernés des possibilités de "relocalisation".

Kontoor est une société américaine cotée en Bourse, connue pour les marques de jeans Wrangler et Lee. Elle a vu le jour en 2019 après s'être séparée de VF Corporation, renommée pour les marques Eastpack, Timberland, Vans, Dickies, Jansport et The North Face. Kontoor emploie 14.000 personnes dans le monde, selon le site internet de l'entreprise, et enregistre un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars.